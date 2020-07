Rocket League diventa gratis (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Foto: Rocket League)Epic Games ha comunicato ufficialmente che uno dei giochi più popolari online come il bizzarro Rocket League diventerà completamente free-to-play ossia giocabile gratis andando a lasciare la piattaforma Steam e migrando su quella proprietaria. La società dietro a Fortnite ha anche promesso che chi aveva speso andrà a ricevere bonus. Il successo di Rocket League sta nella sua formula molto particolare. Si può infatti considerare un gioco di calcio proprio perché lo scopo è quello di mettere a segno reti mandando un pallone in porta, ma invece che controllando avatar umani si pilotano automobili in sfide fino a quattro giocatori. Ci sono numerose variabili come turbo, salti spettacolari, scontri fisici ... Leggi su wired

