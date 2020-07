Recovery Found, Gualtieri: 209 miliardi per l’Italia dal 2021 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Le risorse previste dal Recovery Plan per l’Italia,“partiranno dal primo gennaio”. Lo ha sottolineato il ministro per l’Economia, Roberto Gualtieri, parlando dei 127 miliardi di prestiti. “La novità è che si potranno finanziare anche spese dell’anno precedente”. “Ci sarà il negoziato con Il Parlamento, che potrà anche migliorare la proposta. I prestiti, sono importanti perché … L'articolo Recovery Found, Gualtieri: 209 miliardi per l’Italia dal 2021 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

zazoomblog : Recovery Found Gualtieri: 209 miliardi per l’Italia dal 2021 - #Recovery #Found #Gualtieri: #miliardi - _marlene1265 : RT @LeoBollino: Salvini e la Meloni si astengono al voto sul Recovery Found mentre il Premier Conte ottiene €209 miliardi di cui quasi la m… - ilvocio : Recovery found, Salvini è negativo sull'accordo trovato dall' Unione Europea. Lo ha detto nell' intervallo tra l'… - a70199617 : RT @Xiaomei33571935: Salvini non è d'accordo con i recovery found perché bisognerà restituire il prestito in pochi anni. Lui è abituato a r… - Marcell77640487 : @GuidoCrosetto Ora col successone di Conte e i millemila miliardi del recovery found sistemano tutto, no? -