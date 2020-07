PS4: una classifica svela le 5 esclusive più vendute della generazione negli USA (Di mercoledì 22 luglio 2020) In questa generazione di console, gli utenti PS4 possono ritenersi più che soddisfatti per quanto riguarda le esclusive arrivate sull'ammiraglia di Sony.Nel corso degli anni PS4 ha visto il lancio di incredibili giochi e, solo nelle ultime settimane, sono arrivati due pesi massimi come The Last of Us Parte II e Ghost of Tsushima.Se siete curiosi di scoprire quali sono state le esclusive PS4 più vendute della generazione negli Stati Uniti, siete nel posto giusto.Leggi altro... Leggi su eurogamer

xeeynamo : @Sora_FinalMix Ogni versione PS4 va bene. L'unico problema e' che dovresti estrarti i file con una PS4 moddata. In… - infoitscienza : Cris Tales, una demo del promettente JRPG è ora disponibile su PS4, Xbox One e Switch - Nerdream_it : Con una #Recensione abbiamo iniziato la giornata e con un'altra vogliamo finirla, ma ce la prendiamo con più legger… - kiss3dbyfire_ : @awardyl MI È APPENA VENUTO IN MENTE CHE per la quarantena ho regalato una one alla mia migliore amica e un suo ami… - RTAllProClub : RT @esportproit: Stiamo cercando giocatori per creare una seconda squadra di FIFA su PS4 sempre di Pro Club. Aperte le iscrizioni per i pro… -

Ultime Notizie dalla rete : PS4 una PS4: le 5 esclusive più vendute della generazione negli USA Eurogamer.it PS4, Marvel’s Spider-Man è l’esclusiva più venduta negli Stati Uniti

Mat Piscatella di NPD ha pubblicato nelle scorse ore la lista delle esclusive PS4 più vendute negli Stati Uniti di tutta questa generazione, e la Top 5 non è così sorprendente. Al primo posto troviamo ...

PS5: prezzo e uscita imminenti, svelata la data del prossimo evento?

Se il mese di giugno è stato dedicato ad un evento sui giochi per PlayStation 5, luglio ci metterà difronte a quelli che saranno i titoli per la console Microsoft di prossima generazione: Xbox Series ...

Mat Piscatella di NPD ha pubblicato nelle scorse ore la lista delle esclusive PS4 più vendute negli Stati Uniti di tutta questa generazione, e la Top 5 non è così sorprendente. Al primo posto troviamo ...Se il mese di giugno è stato dedicato ad un evento sui giochi per PlayStation 5, luglio ci metterà difronte a quelli che saranno i titoli per la console Microsoft di prossima generazione: Xbox Series ...