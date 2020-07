Pioli con Ibrahimovic: “Sicuramente fino al 2 agosto. È una star” – VIDEO (Di mercoledì 22 luglio 2020) Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto al termine del successo ottenuto contro il Sassuolo. Ecco le sue parole L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto al termine del match vinto contro il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni su Zlatan Ibrahimovic: «Ibra voleva rimanere in campo perché si sentiva bene, ma io ho fatto un’altra scelta. Penso sempre al bene della squadra, al di là del singolo. L’importante è che possa dimostrare le qualità e il fatto di essere determinante». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il #Milan ha scelto di andare avanti con #Pioli. Confermato

AC Milan annuncia di aver raggiunto un accordo con Stefano Pioli per l'estensione di due anni del suo contratto

Sfuma l'arrivo di #Rangnick, il #Milan proseguirà con #Pioli

Serata dalle mille emozioni per il Milan. Mentre la squadra giocava e vinceva per 2-1 sul campo del Sassuolo, dalla Germania è arrivata la notizia che Ralf Rangnick, promesso sposo della società rosso ...L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto al termine del match vinto contro il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni su Zlatan Ibrahimovic: «Ibra voleva rimanere in campo perché si sentiva bene ...