Piacenza, sequestrata per la prima volta una caserma dei carabinieri. “Torture, estorsione e spaccio”. 18 arresti, tra cui 6 militari (Di mercoledì 22 luglio 2020) Per la prima volta in Italia una caserma dei carabinieri è stata sequestrata dalla Procura. È successo a Piacenza, dove l’immobile di via Caccialupo è stato “sottoposto a sequestro penale” perché teatro di presunti arresti illegali, torture, lesioni, estorsioni e pure spaccio di droga. In arresto sono finiti sei carabinieri (uno ai domiciliari) e altre 12 persone. Come riporta il Corriere della Sera, le indagini hanno svelato una serie di episodi avvenuti a partire dal 2017 ai danni di spacciatori, immigrati e cittadini innocenti. L’inchiesta è coordinata dal neo procuratore della Repubblica Grazia Pradella che alle 12 terrà una conferenza stampa. Tra i vari episodi trapelati finora ci ... Leggi su ilfattoquotidiano

