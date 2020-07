Milano, travolta dal treno in partenza: morta donna alla Stazione Centrale (Di mercoledì 22 luglio 2020) Milano, tragedia in Centrale. È deceduta alle 14.03 all'ospedale Niguarda per le gravissime lesioni agli arti inferiori e per emorragia la donna di 82 anni investita da un treno alla Stazione Centrale ... Leggi su leggo

