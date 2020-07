Lampard smemorato: “Non so se Willian e Pedro saranno ancora con noi” (Di mercoledì 22 luglio 2020) In casa Chelsea ci si prepara a concludere una stagione particolare. La squadra di Frank Lampard è attesa alla sfida contro l'Arsenal in finale di FA Cup, fissata all'1 agosto. Inoltre c'è anche la Champions League, con l'impegno da onorare al meglio nonostante il grave k.o. interno contro il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi. Con questi incontri così importanti serviranno forze fresche e ben preparate. Tutta la rosa dovrebbe essere impiegata. Tuttavia creano qualche perplessità i casi di Pedro e Willian, prossimi a lasciare i Blues. Verranno utilizzati da Lampard o rimarranno esclusi dal progetto?caption id="attachment 856869" align="alignnone" width="1024" foto Twitter Chelsea/captionIMPREPARATOA giudicare dalla goffa reazione in conferenza stampa, nemmeno Frank ... Leggi su itasportpress

