Guardiola: “Tutti conosciamo le qualità di Cancelo. Adesso è un uomo felice” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Pep Guardiola, allenatore del ManchesterCity, ha parlato al termine della gara dominata contro il Watford. L’allenatore ha evidenziato il rendimento di Cancelo “Sembra una persona totalmente diversa da quando è arrivato. Abbiamo avuto bisogno di tempo per capirci. Lo vedo felice in allenamento, ha creato un rapporto speciale con i compagni. Tutti conoscono le sue qualità, è velocissimo e tecnico. Un talento incredibile. Adesso è un uomo felice e si vede anche da come parla con gli altri. Siamo felicissimi di quello che ha mostrato negli ultimi mesi”. Foto: Man City Core L'articolo Guardiola: “Tutti conosciamo le qualità di Cancelo. Adesso è un uomo ... Leggi su alfredopedulla

twentIvan : @Essenza74 @juventibus @Pearl984 a beh, io a Guardiola, per tutti quei soldi (si parlava di 60) glielo porto in spalla - Echoes41502167 : @Rino91501751 @daniele_novara @forumJuventus Mi pare che sappia fare bene le due fasi e ha guicato sempre con tutti… - manoACM1899 : e poi basta buttare merda su Pioli, che non sara' guardiola ma nemmeno un giampaolo. A prescindere dall'allen. ques… - InfoworkMagdi : Semplice le cose si decidono con il percorso, ma ora dire che Ragnik fosse Guardiola e avessimo un budget da 400 ml… - Flatpaul : @joshi_1897 @BreakingHale no infatti Guardiola ammette di avere preso in giro tutti per mesi e viene alla juve con… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola “Tutti Calciomercato, Iñigo Martinez e altri tradimenti baschi Sky Sport