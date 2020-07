Gorizia, bambino di 12 anni cade in un pozzo mentre gioca al parco: morto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un bambino di 12 anni è caduto in un pozzo profondo una trentina di metri nel parco Coronini Cromberg a Gorizia. Secondo le prime informazioni, il ragazzino era con il centro estivo. Sul posto... Leggi su ilmessaggero

