Galliani: “Il Monza ha un progetto ambizioso. Abbiamo avuto un flirt con Boateng, sarebbe venuto” (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’ad del Monza, Adriano Galliani, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Il Monza parte con l’obiettivo dichiarato di andare su e stiamo prendendo giocatori funzionali a questo, faremo altri colpi in altri reparti. Il presidente Berlusconi si è affezionato tanto al Monza, non ci fa mancare nulla e ci mette a disposizione le risorse necessarie per un grande mercato. Abbiamo un progetto molto ambizioso anche se non siamo il Milan e non puntiamo alla vetta del mondo, ma la Serie A è un obiettivo alla nostra portata. Ibra è un ragazzo meraviglioso, ci vogliamo bene, ma ha un piccolo difettuccio che è troppo caro per la B. A Balotelli non Abbiamo pensato, in questo momento non ci ... Leggi su alfredopedulla

roma_magazine : RT @calciomercato_m: MONZA - Galliani: 'Il Monza parte con l'obiettivo dichiarato di salire in Serie A' - juve_magazine : RT @calciomercato_m: MONZA - Galliani: 'Il Monza parte con l'obiettivo dichiarato di salire in Serie A' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Galliani: 'Il Monza parte con l'obiettivo dichiarato di salire in Serie A' - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: MONZA - Galliani: 'Il Monza parte con l'obiettivo dichiarato di salire in Serie A' - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: MONZA - Galliani: 'Il Monza parte con l'obiettivo dichiarato di salire in Serie A' -

Ultime Notizie dalla rete : Galliani “Il Galliani e Sacchi: “Dopo 30 anni il nostro Milan è ancora un esempio” La Gazzetta dello Sport