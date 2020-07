Fauci smentisce, ancora, Trump: 'Il virus non sparirà, ma...' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il consulente della Casa Bianca per l'emergenza Covid Anthony Fauci ha contraddetto il Presidente Trump sul fatto che il virus 'sparirà', ma ha spiegato che è improbabile che il Sars-CoV-2 venga mai ... Leggi su globalist

Il consulente della Casa Bianca per l'emergenza Covid Anthony Fauci ha contraddetto il Presidente Trump sul fatto che il virus 'sparirà', ma ha spiegato che è improbabile che il Sars-CoV-2 venga mai d ...Donald Trump e il CDC. Mentre negli USA si riaccende il dibattito sulla riapertura in sicurezza delle scuole, la Casa Bianca impedisce al CDC e altri esperti di testimoniare al Comitato per l’Istruzio ...