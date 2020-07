Enrico Ruggeri, avete mai visto figlio? È un ex volto di Pechino Express (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tra i cantanti e scrittori più apprezzati e conosciuti del mondo della musica nostrana, avete mai visto il figlio di Enrico Ruggeri? Ecco chi è Pico Rama, un ex concorrente di Pechino Express. Chi è Pico Rama Pico Rama, nome d’arte di Pier Enrico Ruggeri (scopri la sua carriera), è il figlio del noto cantautore … L'articolo Enrico Ruggeri, avete mai visto figlio? È un ex volto di Pechino Express proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Pico Rama, nome d’arte di Pier Enrico Ruggeri (scopri la sua carriera), è il figlio del noto cantautore Enrico Ruggeri e della sua ex moglie, Laura Ferrato. Nato il 24 marzo 1990, ha 30 anni e proprio ...

Saranno Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero ad occupare il sabato sera di Rai1 dal 25 luglio, con le repliche di Una storia da cantare. Il fortunato show da loro condotto, andato in onda con due edizioni ...

