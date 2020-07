Dove comprare OnePlus Nord al prezzo migliore (Di mercoledì 22 luglio 2020) Se ti stai chiedendo Dove comprare OnePlus Nord di cui tanto si parla in questi giorni, non ti preoccupare se non lo trovi perché sarà messo in vendita dal 4 agosto.Al momento puoi solo prenotarlo su Amazon oppure acquistarlo sul sito di OnePlus, ma solo se hai un invito. Si, nel 2020 l’azienda cinese utilizza ancora il sistema ad inviti, ma solo per chi vuole acquistarlo subito.OnePlus Nord ufficiale: specifiche, uscita, prezzoDove comprare OnePlus NordCome dovresti sapere, esistono due versioni in due colori di OnePlus Nord:Onyx Grey e Blue Marble da 128 GB con 8 GB di RAM, 399€;Onyx Grey e Blue Marble da 256 GB con 12 GB di ... Leggi su pantareinews

