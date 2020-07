Dieselgate, perquisizioni in varie sedi di Fca (Di mercoledì 22 luglio 2020) Potrebbe essere l’inizio di un nuovo Dieselgate. Sotto la lente degli investigatori questa volta non c’è Volkswagen ma Fca. Nessun indagato, per ora, ma diverse perquisizioni nei confronti di società del gruppo sull’ipotesi investigativa, formulata dalla procura di Francoforte, di «frode in commercio». Il sospetto è che su alcuni modelli siano stati installati dispositivi di controllo del motore non conformi alla regolamentazione per «truccare» le immissioni di auto diesel. In condizioni reali di guida le emissioni sarebbero, infatti, superiori a … Continua L'articolo Dieselgate, perquisizioni in varie sedi di Fca proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

infoitinterno : FCA, tonfo in Borsa: lo scandalo dieselgate ha colpito ancora. Scattano perquisizioni - moneypuntoit : ?? FCA, tonfo in Borsa: lo scandalo dieselgate ha colpito ancora. Scattano perquisizioni ?? -