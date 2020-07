"Di Covid ora si ammalano i giovani. La formula sia quella del “divertimento responsabile”" (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’età media dei positivi al nuovo coronavirus si sta abbassando, nell’ultimo mese è arrivata a 43 anni e dall’Istituto Superiore di Sanità arriva l’appello alla responsabilità. Perché, dice ad HuffPost Patrizio Pezzotti, “la situazione attuale è complessivamente positiva, con una buona risposta del servizio sanitario nel controllare i focolai”, ma “la preoccupazione èsulla tenuta del senso di responsabilità dei cittadini. Senza voler fare inutili e dannosi allarmismi bisogna rendersi conto che basta una settimana e riparte tutto”.Coordinatore, insieme a Paola Stefanelli, del sistema di sorveglianza integrata Covid-19 dell’Istituto Superiore di Sanità, Pezzotti si rivolge soprattutto ai più giovani, anche negli ultimi giorni ... Leggi su huffingtonpost

