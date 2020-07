Barcellona: spunta Blanc per il dopo Setien (Di mercoledì 22 luglio 2020) C’è anche Laurent Blanc tra i possibili candidati per sedersi sulla panchina del Barcellona a partire dalla prossima stagione. L’attuale tecnico dei blaugrana, Qique Setien, non sembra più godere della fiducia della proprietà catalana, specie dopo aver perso la Liga, ed è quindi destinato a fare le valigie. Di sicuro, almeno fino all’8 agosto, giorno del return-match degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli, sarà ancora lui la guida tecnica. Secondo l’Equipe, l’ex campione del mondo sarebbe stato offerto al Barcellona dal nuovo agente, Joerge Mendes, riscontrando il gradimento del segretario tecnico, Eric Abidal. Quel che è certo è che il ritorno del Cavaliere bianco in Catalogna sarebbe la soluzione ... Leggi su sport.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona spunta Barcellona, spunta il nome di Blanc: è il primo della lista dopo Setien Il Mattino Equipe - Blanc il possibile sostituto di Setién al Barcellona

Laurent Blanc è uno degli uomini in corsa per la panchina del Barcellona. Eric Abidal è il dirigente che si sta occupando della trattativa. Il Barcellona sembra ormai aver preso la propria decisione e ...

Barcellona, Setien rischia esonero se non supera il Napoli: spunta nome del sostituto

Il Barcellona starebbe pensando a Laurent Blanc per la panchina in vista della prossima stagione. Come riporta il quotidiano spagnolo «Sport», i dirigenti catalani potrebbero optare per il tecnico fra ...

