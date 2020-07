Xbox Game Pass su Switch o addirittura PS5 impossibile? La risposta di Phil Spencer (Di martedì 21 luglio 2020) Sembra un discorso per certi versi fantascientifico considerando ciò che sono l'industria videoludica e il mondo console ma con la divisione Xbox che si concentra con sempre maggiore decisione sui servizi e con dichiarazioni come quelle riguardanti Project xCloud (servizio che punta a raggiungere tutti gli schermi), l'arrivo di Xbox Game Pass su altre console anche al di fuori della famiglia Xbox sarebbe probabilmente uno dei possibili obiettivi di Microsoft.Phil Spencer, capo della divisione gaming della compagnia, è stato protagonista di un'intervista con il portale tedesco Gamestar e tra le varie domande ce n'è stata una proprio su questo aspetto. Servizi chiave come Xbox Game ... Leggi su eurogamer

SteelRevel : RT @Multiplayerit: Xbox Summer Game Fest: oltre 50 nuove demo sono disponibili per Xbox One - Asgard_Hydra : Xbox Summer Game Fest: oltre 50 nuove demo sono disponibili per Xbox One - mauro1977c : Scusate che in questi giorni non sto facendo #live su #twitch sono un po impegnato se riesco stasera sarò in live… - GiocareOra : Xbox Game Pass non arriva su altre console, afferma Phil Spencer - DravenNHK : RT @GamesPaladinsIT: #KnightSquad2 è un #gioco votato al #multiplayer con varie modalità tra cui anche #BattleRoyale. Divertente sia gioc… -