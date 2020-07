Una Vita, spoiler 21 luglio 2020: Antonito non perdona Ramon (Di martedì 21 luglio 2020) Le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 21 luglio 2020 in onda alle 14.10 su Canale 5 svelano che Antonito tenterà il tutto e per tutto pur di non partire per la guerra in Africa. Il piano di Ramon di fingersi invalido è andato in fumo quando l’ispettore ha visto il suo prezioso anello, come farà ora? Intanto, Cinta ha continuato a ripensare alla dichiarazione di Emilio che, dopo averla salvata dalle grinfie del finto impresario sul punto di violentarla, le ha confessato di essere interessato a lei. Dopo averlo visto nella piazzetta, la giovane aveva intenzione di raggiungerlo, ma Aranxta le ha ordinato di tornare a studiare, come imposto da Bellita e Josè. Genoveva invece non fa altro che far insospettire i vicini dopo il suo ... Leggi su kontrokultura

AmorosoOF : #Karaoke è disco di platino! Io non so cosa dire... mi emoziono, sì, mi emoziono ancora... ed emozionarsi per una… - NicolaPorro : Dietro le parole di #lauracastelli sui #ristoratori che devono cambiare business, c'è una filosofia, un modello di… - 6000sardine : Sono passati 19 anni dagli scontri al #G8 in cui perse la vita #CarloGiuliani il papà di Carlo All’Adnkronos: «La… - L0XC4S : ?Metterò tutti i momenti che ho avuto con te in una scatola, li terrò nell'angolo più buio della mia coscienza e di… - NGaribbo : RT @Antonio79B: 'Ho una vita interessante, ma devo scrivere perché se non scrivo in una certa misura non posso godermi il resto della mia v… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Una vita, la puntata di lunedì 20 luglio Mediaset Play Orgoglio Lazio ma con la Juve non basta. Il d.s. Tare: «Crollo imprevisto

Doveva essere la partita dell’anno, forse della vita. Juventus-Lazio, invece, è diventato il triste serpentone dei titoli di coda di una stagione che stava andando a meraviglia e che si è incagliata s ...

Liberi come Epicuro. Vetreria Cavallari: "L'alfabeto greco ha una bellezza intrinseca"

2' di lettura Senigallia 21/07/2020 - La Vetreria Cavallari ha realizzato un'opera dedicata a Liberi come Epicuro, secondo Festival Epicureo ospitato a Senigallia dal 23 al 25 luglio presso i Giardini ...

Doveva essere la partita dell’anno, forse della vita. Juventus-Lazio, invece, è diventato il triste serpentone dei titoli di coda di una stagione che stava andando a meraviglia e che si è incagliata s ...2' di lettura Senigallia 21/07/2020 - La Vetreria Cavallari ha realizzato un'opera dedicata a Liberi come Epicuro, secondo Festival Epicureo ospitato a Senigallia dal 23 al 25 luglio presso i Giardini ...