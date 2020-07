Udinese-Juventus: le probabili formazioni e dove vederla in tv (Di martedì 21 luglio 2020) Per la 35esima giornata di Serie A si gioca giovedi 23 luglio allo stadio Friuli il match tra Udinese e Juventus. I friulani sono reduci dalla sconfitta di Napoli ma hanno comunque sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione e possono dirsi tranquilli. I bianconeri, dopo aver battuto la Lazio, hanno a disposizione il primo match- ball per lo scudetto e cercheranno di chiudere la pratica. Qui Udinese Il tecnico Gotti punterà sul 3-5-2 con Musso tra i pali, in difesa dovrebbero esserci Troost-Ekong, Nuytink e De Maio. Confermato il centrocampo con Larsen, De Paul, Fofana, Walace e Sema. Qui Udinese Sarri optera’ come sempre per il 4-3-3 con Szczney tra i pali, Cuadrado ed Alex Sandro saranno i terzini, mentre Bonucci e De Light i centrali. A centrocampo, saranno Rabiot, Pjanic e Bentancur ... Leggi su sport.periodicodaily

FCamposoficial : Lazio após a parada: Atalanta 3x2 Lazio? Lazio 2x1 Fiorentina ? Torino 1x2 Lazio ? Lazio 0x3 Milan ? Lecce 2x1 Laz… - Calciodiretta24 : Serie A, Udinese – Juventus: bianconeri dati nettamente favoriti - periodicodaily : Udinese-Juventus: le probabili formazioni e dove vederla in tv - Actually_Soccer : @PieroPradelli @emanuelebonaca1 Sassuolo ha MILAN NAPOLI GENOA UDINESE juventus UDINESE SAMP CAGLIARI ROMA Non c… - Berto79832 : Con l'Udinese riposa Cristiano, sicuro #JuveLazio #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Juventus Udinese-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Serie A 34a giornata: Cristiano Ronaldo lancia la Juventus, al Genoa lo spareggio salvezza: risultati e classifica

La 34a giornata di Serie A emette un verdetto decisivo in chiave scudetto, grazie alla vittoria della Juventus sulla Lazio: analizziamo quello che è successo. Un turno di campionato molto intenso quel ...

Udinese-Juventus: probabili formazioni, orario e come vederla in tv Serie A 2019/2020

Le probabili formazioni di Udinese-Juventus, match valido per la trentacinquesima giornata della Serie A 2019/2020. La Vecchia Signora Juventus va in casa dei friulani Udinese per sigillare in maniera ...

La 34a giornata di Serie A emette un verdetto decisivo in chiave scudetto, grazie alla vittoria della Juventus sulla Lazio: analizziamo quello che è successo. Un turno di campionato molto intenso quel ...Le probabili formazioni di Udinese-Juventus, match valido per la trentacinquesima giornata della Serie A 2019/2020. La Vecchia Signora Juventus va in casa dei friulani Udinese per sigillare in maniera ...