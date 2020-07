Teatro Regio, Appendino ascoltata in Procura (Di martedì 21 luglio 2020) Chiara Appendino è stata ascoltata come persona informata sui fatti dal Procuratore aggiunto Enrica Gabetta e dal sostituto Procuratore Elisa Buffa, titolari dell’inchiesta che riguarda la gestione del Teatro Regio. La sindaca è giunta in Procura dopo pranzo. Nell’inchiesta sono indagate 4 persone tra cui l’ex sovrintendente William Graziosi, accusato di corruzione e abuso d’ufficio. Nelle scorse settimane erano stati ascoltati anche l’assessora alla cultura Francesca Leon e l’attuale sovrintendente Sebastian Schwarz. L'articolo Teatro Regio, Appendino ascoltata in Procura proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta

