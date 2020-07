Sassuolo-Milan, infortunio per Romagnoli: entra Gabbia nel primo tempo (Di martedì 21 luglio 2020) Alessio Romangoli costretto a uscire dal campo in Sassuolo-Milan, trentacinquesima giornata di Serie A 2019/2020. Il difensore ha sentito tirare nei pressi del flessore: l’entità dell’infortunio e la zona precisa interessata saranno da valutare nelle prossime ore con eventuali esami strumentali. Dopo il ko di Conti, arriva anche quello del capitano rossonero. Al posto di Romagnoli attorno alla mezz’ora è entrato Gabbia. Leggi su sportface

