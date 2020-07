Salvini e Sgarbi scendono in scienza e gli scienziati si spaccano (Di martedì 21 luglio 2020) scienza e politica nell’era del Covid, secondo atto. Dopo i virologi pronti a scendere in campo come Lopalco questa volta sono politici come Salvini e Sgarbi che ‘scendono in scienza’ e spaccano la comunità scientifica. Il pretesto è “Covid-19 in Italia. Tra informazione, scienza e diritti”, un incontro al Senato previsto lunedì 27 luglio con un ricco parterre chiamato a discutere di coronavirus: da Salvini a Sgarbi, appunto, ad Alberto Zangrillo a Matteo Bassetti, da Guido Silvestri a Massimo Clementi, e poi Giulio Tarro e Giuseppe De Donno. Parterre che non è piaciuto al Patto della scienza, che ha preso una dura posizione ammonendo contro ... Leggi su huffingtonpost

Stefano_Lupus : RT @Moonlightshad1: Le comiche. Ma in quale altro paese due scaldapoltrone avrebbero avuto la possibilità di occupare una sede istituzional… - mayehmproject : RT @Moonlightshad1: Le comiche. Ma in quale altro paese due scaldapoltrone avrebbero avuto la possibilità di occupare una sede istituzional… - Moonlightshad1 : Le comiche. Ma in quale altro paese due scaldapoltrone avrebbero avuto la possibilità di occupare una sede istituzi… - _bufale_ : Salvini e Sgarbi scendono in scienza, e gli scienziati si spaccano - MaxLandra : DOPO FALLIMENTO SU PREVISIONI #RecoveryFund #Salvini e #Sgarbi CAMBIANO DISCORSO .....scendono in scienza ( ED È G… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Sgarbi Vittorio Sgarbi a Stasera Italia difende Salvini: "M5s dementi e disabili mentalmente, ha fatto bene a mollarli" Liberoquotidiano.it Salvini e Sgarbi scendono in scienza e gli scienziati si spaccano

Scienza e politica nell’era del Covid, secondo atto. Dopo i virologi pronti a scendere in campo come Lopalco questa volta sono politici come Salvini e Sgarbi che ‘scendono in scienza’ e spaccano la co ...

Coronavirus, convegno in senato: virologo Silvestri declina l'invito di Salvini

L'evento in Senato Tra i partecipanti figurano Armando Siri, Vittorio Sgarbi e il leader leghista Matteo Salvini. Oltre a professori, medici e scienziati come Alberto Zangrillo, Matteo Bossetti ...

Scienza e politica nell’era del Covid, secondo atto. Dopo i virologi pronti a scendere in campo come Lopalco questa volta sono politici come Salvini e Sgarbi che ‘scendono in scienza’ e spaccano la co ...L'evento in Senato Tra i partecipanti figurano Armando Siri, Vittorio Sgarbi e il leader leghista Matteo Salvini. Oltre a professori, medici e scienziati come Alberto Zangrillo, Matteo Bossetti ...