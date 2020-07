Rampelli: “Bruxelles in ritardo sui tempi. Rivedere i trattati europei che penalizzano l’Italia” (Di martedì 21 luglio 2020) La retorica trionfalistica e l’eurosbornia non piacciono a Fabio Rampelli. Sono fuori luogo visti i ritardi di intervento di Bruxelles. “E” vero che il Recovey Fund era l’unica vera fonte di sussidio per l’Italia. Ma abbiamo sempre chiesto che vi fosse un intervento convincente dell’Europa”, spiega il vicepresidente della Camera dai microfoni di Radio anch’io. Pur apprezzando l’insistenza con la quale il premier ha cercato di strappare le condizioni migliori possibili, la lentezza dei tempi è inaccettabile. Rampelli: l’Europa in ritardo sui tempi “Sono trascorsi 5 mesi dall’inizio di questa terribile crisi. Non solo sanitaria. Che ha messo in ginocchio diversi segmenti della nostra economia. Ci saremmo aspettati uno ... Leggi su secoloditalia

