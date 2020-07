Pechino Express su TV 8? Potrebbe non esserci Costantino Della Gherardesca (Di martedì 21 luglio 2020) Pechino Express il programma più atteso di sempre cambia rotta e trasloca su Sky Pechino Express quest’anno Potrebbe lasciare definitivamente la Rai per traslocare su Sky. Queste sono le notizie che circolano in rete ormai da qualche giorno. Inizialmente le prime voci non sono state accolte seriamente, adesso più tempo passa più sembra essere vero. Le chiacchiere infatti trovano seguito in altre vicende che ci fanno capire che ne sentiremo parlare ancora per molto. L’ipotesi diventa sempre più plausibile anche perché non è la prima volta che Sky, una TV a pagamento, si interessa ad un programma Rai o Mediaset portandolo via. Ricordiamo per esempio Italia’s got talent, XFactor, che ormai vanno in onda su Sky da qualche anno. Il programma ... Leggi su kontrokultura

