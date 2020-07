L’ex M5S Paragone fonda un nuovo partito per l’uscita dall’Ue: “Crollerà tutto” (Di martedì 21 luglio 2020) Il nuovo partito di Gianluigi Paragone per l’uscita dall’Ue: “Crollerà tutto” Proprio mentre l’Europa firmava lo storico accordo sul Recovery Fund dopo un lunghissimo negoziato, l’ex senatore del M5S Gianluigi Paragone, oggi al Gruppo Misto dopo essere stato espulso dai grillini, ha annunciato la nascita del suo nuovo partito, che avrà come obiettivo l’uscita dell’Italia dall’Ue e dalla moneta unica. La notizia, nell’aria da tempo, è stata confermata dal diretto interessato tramite un’intervista a Repubblica: “Quello di stanotte – ha dichiarato il giornalista – è il miglior accordo possibile solo per tenere in vita l’inganno europeo. Il danaro sarà ... Leggi su tpi

