Harry | Meghan Markle e Archie non più soli | nuovo arrivo nella loro casa di Los Angeles

L'addio alla royal family e il trasferimento negli Usa (dopo il Canada hanno preso casa a Los Angeles) non ha certo fermato il gossip su Harry e Meghan Markle. Tra le ultimissime, quella per cui Harry ci starebbe ripensando. I tabloid britannici sono pronti a giurare che il fratello di William si sia già stancato del tutto della vita americana. Mentre la moglie è sempre più convinta della decisione di restare lì, tra i due potrebbero essere nate delle incomprensioni. Il magazine inglese 'New Idea' ha addirittura riferito che Harry ha telefonato a Kate Middleton chiedendole il suo aiuto. Lo scopo, sostiene il magazine, è quello di ritornare in patria e per questo motivo avrebbe pregato la cognata di favorire un

