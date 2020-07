Giuliana De Sio racconta il dramma del Coronavirus un’esperienza traumatica (Di martedì 21 luglio 2020) L’attrice Giuliana De Sio è stata ospite del programma “Insonnia” e ha raccontato la sua esperienza traumatica con il Coronavirus, che ha lasciato una ferita aperta: “Durante il covid ho cercato di sopravvivere, perché ce l’ho avuto in una forma molto grave”. La De Sio è stata ricoverata allo Spallanzani in totale isolamento per ben due settimane. “L’isolamento è una cosa che non si può immaginare. Stare chiusi a chiave dentro una stanza da solo, a combattere con un respiro che c’è e non c’è, senza che nessuno possa entrare… È stata un’esperienza molto traumatica, ma ne sono uscita bene. L’ho superato molto bene grazie alla forza della mia testa. Ho avuto più ... Leggi su people24.myblog

CronacaSocial : ?? #Covid19. La brutta esperienza di Giuliana De Sio: 'Ho cercato di sopravvivere'. Le sue parole. LEGGI??… - louiscyfere : Giuliana De Sio rivela la paura più grande dopo l'infezione da Coronavirus - occhio_notizie : Il racconto dell'attrice salernitana - AAntolinni : RT @RaiTre: 'Esiste al mondo una specie di setta di cui fanno parte uomini e donne di ogni estrazione sociale, sono gli insonni che voglion… - silviasignore : RT @RaiTre: 'Esiste al mondo una specie di setta di cui fanno parte uomini e donne di ogni estrazione sociale, sono gli insonni che voglion… -