Giulia De Lellis preoccupa i fan: “Mi devo operare al naso, mi sono cag***a addosso” (Di martedì 21 luglio 2020) Giulia De Lellis preoccupa i fan. L’influencer ed ex gieffina ha annunciato ai suoi followers su Instagram di avere dei problemi di salute e di doversi sottoporre ad un intervento al naso. “Mi sono cagat* sotto tutto il giorno, ma poteva andare peggio. Me la caverò con una operazione al naso, e ancora non so quante sedute dalla logopedista e trattamenti vari dovrò poi fare. Il controllo alla gola è stato fastidiosissimo. Purtroppo, non sarà semplice guarire, ma sono molto serena. Diciamo che c’è sempre chi sta peggio, quindi va bene così”. “Non mi lamento, ma appena tornerò a Milano, mi organizzerò per sistemare anche questa cosina” continua la De Lellis, che si ... Leggi su ilfattoquotidiano

