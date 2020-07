Carnevali: «Berardi resta al Sassuolo. De Zerbi voleva il rinnovo» (Di martedì 21 luglio 2020) Giovanni Carnevali ha fatto il punto in casa Sassuolo: le dichiarazioni dell’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Milan. Berardi – «È la nostra piccola storia, un prodotto del settore giovanile e sono sicuro che continuerà con noi». DE Zerbi – «Ha scelto di restare con noi ma non perché gli è stato promesso di tenere tutti i migliori. Non abbiamo ancora avuto modo di parlare di mercato e giocatori e non ci sono state difficoltà. Era un desiderio suo e nostro. Berardi, Locatelli e Boga sono determinanti e importanti e la volontà è sempre stata quella di ... Leggi su calcionews24

sportface2016 : #Carnevali sul futuro di #Berardi prima di #SassuoloMilan - PianetaMilan : Le dichiarazioni di #Carnevali a @SkySport prima di #SassuoloMilan! ??? - infoitsport : Sassuolo, Carnevali: 'ADL vuole posticipare la Serie A? Vi dico come la penso. Berardi bandiera' - infoitsport : Sassuolo, Carnevali: 'Vogliamo trattenere Berardi. Spero diventi la nostra bandiera' - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Sassuolo, Carnevali: “Berardi è il vicecapitano del club, vogliamo tenere i migli… -