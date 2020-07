Calciomercato Palermo, aumenta la concorrenza per Corazza: la strategia di Sagramola e Castagnini… (Di martedì 21 luglio 2020) È Simone Corazza l'obiettivo numero uno del Palermo per il reparto offensivo.Secondo quanto riportato dal 'Giornale di Sicilia',però, il centravanti classe '91 piace pure a Modena e Avellino: aumenta, dunque, la concorrenza per gli obiettivi in attacco mirati dalla dirigenza rosanero. Tuttavia, quella che vede protagonista il capocannoniere della promossa Reggina, potrebbe non essere l’unica «battaglia» di mercato nella quale verrà coinvolto il club di Viale del Fante."Oltre a Corazza, rimane in piedi la pista Brighenti, sebbene l’esperto centravanti del Monza sia nel mirino del Como e non sembri intenzionato ad allontanarsi troppo da casa. Nel taccuino del Palermo, inoltre, restano i nomi già sondati in passato: Comi (Pro ... Leggi su mediagol

