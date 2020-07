Auto travolge tavoli esterni ad un ristorante | “Sembrava un attentato” (Di martedì 21 luglio 2020) Un’Automobile in retromarcia ha travolto alcuni tavoli esterni ad un ristorante a Roma, in Piazza delle Coppelle. “Sembrava un attentato” raccontano i presenti. Un’Automobile in retromarcia ha travolto alcuni tavoli esterni ad un ristorante in Piazza delle Coppelle, a Roma, poco lontano dal Pantheon. E’ successo verso le ore 21:00 di lunedì 20 luglio, ed … L'articolo Auto travolge tavoli esterni ad un ristorante “Sembrava un attentato” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

