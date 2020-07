Xbox Series X sta arrivando e Seagate lancia il nuovo sito dedicato alla scheda di espansione (Di lunedì 20 luglio 2020) Il lancio delle console next-gen si avvicina e anche i produttori di periferiche si stanno preparando. Seagate, che collabora con Xbox per fornire schede di espansione di archiviazione proprietarie, ha recentemente lanciato un nuovo sito web per l'hardware imminente. La scheda di espansione Seagate, in arrivo insieme a Xbox Series X, sarà un acquisto necessario per chi acquisterà la console. Il sito web non solo rende il lancio di Xbox Series X ancora più reale e vicino, ma fornisce alcune informazioni aggiuntive per i fan.Il sito conferma che la scheda di espansione per ... Leggi su eurogamer

