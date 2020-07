Ufficiale, il Siviglia riscatta Suso: plusvalenza Milan (Di lunedì 20 luglio 2020) Siviglia riscatto Suso – Adesso c’è anche l’ufficialità. Il Siviglia ha esercitato la sua opzione di acquisto per Suso e il calciatore diventa così a tutti gli effetti un tesserato del club andaluso per le prossime cinque stagioni. Lo ha comunicato lo stesso Siviglia in una nota. «Già con il Milan – si legge nel … L'articolo Ufficiale, il Siviglia riscatta Suso: plusvalenza Milan è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

