Tre incidenti in tre giorni, allarme monopattini (Di lunedì 20 luglio 2020) Anche i monopattini irrompono nei bollettini degli incidenti stradali delle notti della movida. Alle cinque del mattino di ieri un ragazzo di 23 anni ha perso il controllo del mezzo elettrico ed ha ... Leggi su leggo

Due macchine si sono scontrate poco dopo l'ora di pranzo a Sabaudia, in via Sant'Andrea. Sette persone sono rimaste ferite nell'incidente, non è ancora chiaro se le loro condizioni siano gravi o meno.

Zanardi un mese dopo: sulla strada per uscire dal coma, i medici pensano alla riabilitazione

Doveva essere una passeggiata attraverso l'Italia per rendere omaggio alla generosità della popolazione in vista della ripartenza dopo il lockdown da Covid-19. Ma quella staffetta tricolore, organizza ...

Due macchine si sono scontrate poco dopo l'ora di pranzo a Sabaudia, in via Sant'Andrea. Sette persone sono rimaste ferite nell'incidente, non è ancora chiaro se le loro condizioni siano gravi o meno.