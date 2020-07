Spal retrocessa, Di Biagio: "Dal 1 luglio è successo di tutto" (Di lunedì 20 luglio 2020) Spal retrocessa, Di Biagio: "Dal 1 luglio è successo di tutto". Tanta amarezza nelle parole del tecnico che glissa sul suo futuro, ma augura il meglio ai ferraresi. Leggi su feedpress.me

Valeria23549267 : RT @_Morik92_: Anche la Spal aveva giocato giovedì sera, ieri è scesa in campo prima dell'Inter contro una squadra che aveva avuto due gior… - demarchi2210 : RT @_Morik92_: Anche la Spal aveva giocato giovedì sera, ieri è scesa in campo prima dell'Inter contro una squadra che aveva avuto due gior… - infoitsport : Spal matematicamente retrocessa in Serie B - cristian90ax : RT @_Morik92_: Anche la Spal aveva giocato giovedì sera, ieri è scesa in campo prima dell'Inter contro una squadra che aveva avuto due gior… - GazzettaDelSud : Spal retrocessa, Di Biagio: 'Dal 1 luglio è successo di tutto' -