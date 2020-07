Riprogrammato il concerto dei Kiss all’Arena di Verona: biglietti in prevendita per la data 2021 (Di lunedì 20 luglio 2020) Il concerto dei Kiss all'Arena di Verona è fissato per il 2021. La band di Gene Simmons avrebbe dovuto tenere il suo live italiano il 23 luglio prossimo, ma l'emergenza sanitaria ancora in corso ha comportato uno slittamento del live che è stato fissato per il 12 luglio 2021. I biglietti già acquistati per la data del 23 luglio rimarranno validi per la nuova data, mentre per coloro che non potranno prendere parte all'evento rimane valida la formula del rimborso che sarà concesso tramite voucher. Il buono è spendibile per i 18 mesi successivi all'emissione e in tutta la piattaforma, purché si scelgano eventi organizzati dallo stesso partner. I Kiss si sono già detti pronti alla ... Leggi su optimagazine

mtvitalia : Spostato al 2021 il concerto di luglio di #LouisTomlinson???? - ayeetshaa : RT @mtvitalia: Spostato al 2021 il concerto di luglio di #LouisTomlinson???? - toniaagn_ : non mi calcolerà nessuno, ma per caso qualcuno ha informazioni sul concerto di niall? è stato riprogrammato e si po… - Cristina___1D : RT @mtvitalia: Spostato al 2021 il concerto di luglio di #LouisTomlinson???? - Tutto_Rock : TASH SULTANA a Milano: concerto riprogrammato al 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Riprogrammato concerto Riprogrammato il concerto dei Kiss all’Arena di Verona: biglietti in prevendita per la data 2021 OptiMagazine Riprogrammato il concerto dei Kiss all’Arena di Verona: biglietti in prevendita per la data 2021

Il concerto dei Kiss all’Arena di Verona è fissato per il 2021. La band di Gene Simmons avrebbe dovuto tenere il suo live italiano il 23 luglio prossimo, ma l’emergenza sanitaria ancora in corso ha ...

Kiss: concerto all'Arena di Verona riprogrammato. I biglietti

Verona - Dopo una carriera di oltre 45 anni che ha lanciato un’era leggendaria per il rock ‘n’ roll, i Kiss sono partiti nel 2019 per il loro ultimo tour e si sono esibiti in concerti sold-out in ...

Il concerto dei Kiss all’Arena di Verona è fissato per il 2021. La band di Gene Simmons avrebbe dovuto tenere il suo live italiano il 23 luglio prossimo, ma l’emergenza sanitaria ancora in corso ha ...Verona - Dopo una carriera di oltre 45 anni che ha lanciato un’era leggendaria per il rock ‘n’ roll, i Kiss sono partiti nel 2019 per il loro ultimo tour e si sono esibiti in concerti sold-out in ...