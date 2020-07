Precipita nel pozzo dell’ascensore Paura per una donna di 71 anni (Di lunedì 20 luglio 2020) Ricoverata d’urgenza all’ospedale di Seriate. L’incidente nella mattinata di lunedì 20 luglio in una palazzina in via Casalino in centro a Bergamo. Leggi su ecodibergamo

webecodibergamo : Precipita nel pozzo dell’ascensore Paura per una donna di 71 anni - Borderline_24 : #Parabita, precipita nel vano #Ascensore: grave 64enne - laregione : Precipita un elicottero nel Mar dei Caraibi: due morti - Milli19751 : RT @RaiNews: L'allarme è stato lanciato in mattinata da un altro escursionista che, dopo aver rinvenuto uno zaino, si è poi imbattuto nel c… - RaiNews : L'allarme è stato lanciato in mattinata da un altro escursionista che, dopo aver rinvenuto uno zaino, si è poi imba… -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita nel Precipita nel vano ascensore: grave una stilista Quotidiano di Puglia Precipita nel pozzo dell’ascensore Paura per una donna di 71 anni

Ricoverata d’urgenza all’ospedale di Seriate. L’incidente nella mattinata di lunedì 20 luglio in una palazzina in via Casalino in centro a Bergamo. La porta dell’ascensore si è aperta a piano terra ma ...

Salvataggio miracoloso

Pochi istanti dopo, infatti, il bambino ha mollato la presa ed è precipitato nel vuoto. Per il piccolo non vi sarebbe stato scampo vista la considerevole altezza da cui è caduto. Fortunatamente però è ...

Ricoverata d’urgenza all’ospedale di Seriate. L’incidente nella mattinata di lunedì 20 luglio in una palazzina in via Casalino in centro a Bergamo. La porta dell’ascensore si è aperta a piano terra ma ...Pochi istanti dopo, infatti, il bambino ha mollato la presa ed è precipitato nel vuoto. Per il piccolo non vi sarebbe stato scampo vista la considerevole altezza da cui è caduto. Fortunatamente però è ...