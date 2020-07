Non bastava Trump, ci mancava la follia di West 'presidente': 'Un milione di dollari a chi fa un figlio' (Di lunedì 20 luglio 2020) "Un milione di dollari a chiunque abbia un bambino". E' la prima proposta che Kanye West lancia nella sua surreale corsa alla Casa Bianca. Il rapper, in un movimentato comizio tenuto a Charleston, in ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Non bastava Non bastava Trump, ci mancava la follia di West 'presidente': "Un milione di dollari a chi fa un figlio" Globalist.it Inter, dal calendario al mercato: l'ultimo schiaffo di Conte a Marotta

Non solo sull'arbitraggio (ha ragione Conte: era fallo, il gol andava annullato) ma anche sul calendario, che avrebbe garantito troppo poco riposo all'Inter. Ma possono davvero bastare un fallo non ...

Ischia, traghetti stracolmi e norme per la sicurezza non rispettate

Non è bastato il blitz della Guardia Costiera che, sabato mattina, ha scoperto un traghetto - che abitualmente effettua la tratta Pozzuoli-Casamicciola - sovraffollato (imbarcazione che peraltro era a ...

