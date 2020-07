Mef, il Piano Nazionale Riforme è pronto e consultabile. Italia più avanti degli altri paesi nei progetti di spesa. (Di lunedì 20 luglio 2020) Nuova presa di posizione del ministero dell’Economia sul mini giallo dei Piani Nazionali di Riforma da consegnare a Bruxelles. “Il PNR approvato in Consiglio dei ministri il 6 luglio è facilmente consultabile sul sito del Ministero dell’Economia ed è ora in Parlamento in attesa di essere discusso, passaggio formale obbligatorio prima dell’invio in Europa (informalmente la Commissione europea già lo ha dal momento della sua approvazione)”, precisano fonti del Mef ricordando che “in questa procedura l’Italia ha deciso di avvalersi della possibilità concordata in Europa, quindi in pieno accordo ed in continuo dialogo con la Commissione europea, di non approvarlo insieme al resto del Def per evitare di varare un documento pre-covid di scarso contenuto informativo e insufficiente respiro ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Mef Piano Fisco: il piano di Gualtieri per ridurre le tasse e combattere l’evasione QuiFinanza Ue: fonti Mef, scelta Italia di presentare Pnr post Covid legittima ed ambiziosa

In questa procedura", continuano le fonti del Mef, "l’Italia ha deciso di avvalersi della possibilità ... di scarso contenuto informativo e insufficiente respiro strategico. Il Piano è stato elaborato ...

Il Tesoro: piano in 3 anni per tagliare le tasse. Stretta sugli evasori, più versamenti digitali

Un piano in tre anni, per rendere ancora più efficiente la macchina del Fisco, ridurre il cosiddetto tax gap, e quindi i 100 e più miliardi di evasione fiscale che il Paese si trova sul groppone, ince ...

In questa procedura", continuano le fonti del Mef, "l'Italia ha deciso di avvalersi della possibilità ... di scarso contenuto informativo e insufficiente respiro strategico. Il Piano è stato elaborato ...