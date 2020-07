Linkin Park: la minaccia contro Trump in un tweet (Di lunedì 20 luglio 2020) Il gruppo di Los Angeles si scaglia contro Trump: “I Linkin Park non sostengono Trump né autorizzano il suo staff a usare la nostra musica” Nel giorno del terzo anniversario dalla scomparsa di Chester Bennington, morto nel 2017, i Linkin Park ritornano a far parlare di sé. Questa volta però, la musica diventa una questione politica. Dopo l’inizio incerto di campagna elettorale, per il presidente Trump i guai non sembrano essere finiti. Il tweet della band statunitense è stato sufficiente a rimuovere il video pubblicato da Dan Scavino, responsabile dei social media e assistente di Trump, per aver utilizzato la celebre canzone In The End. Arriva forte e chiara la ... Leggi su zon

SkyTG24 : I Linkin Park bloccano post della campagna di Trump su Twitter con la canzone 'In The End' - SailorAnna : @ReiKashino È uno dei loghi dei linkin park Oggi è l'anniversario della morte di Chester ?? - im_LadyRainbow : RT @rockonitalia: 3 anni fa ci lasciava Chester Charles Bennington, il frontman dei Linkin Park (20 marzo 1976 – 20 luglio 2017) #linkinpar… - cicciopuz : RT @MaxxGhe: 20/07/2017. 1] Viene ritrovato senza vita il corpo di CHESTER BENNINGTON, il frontman dei LINKIN PARK. Aveva 41 anni. Si tratt… - Marco_Oglie : Ma cos'è questa storia che adesso i Qoglioni ce l'hanno su anche coi Linkin Park? -