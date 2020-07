Lecce, Rossettini dopo il ricovero in ospedale: “Mio virus trasmesso da una zanzara tropicale. Ho avuto paura, i tamponi…” (Di lunedì 20 luglio 2020) Giorni complicati per Luca Rossettini.Può tirare un lungo respiro di sollievo il difensore del Lecce Luca Rossettini. Il numero 13 salentino, infatti, dopo la trasferta di Torino aveva accusato brividi, forti mal di testa, accompagnati da febbre. Dimesso dall'ospedale di Padova ed effettuati i test che hanno scongiurato la positività del giocatore al Coronavirus, oggi, l'incubo di Rossettini, può dirsi finalmente finito. A raccontare quel brutto periodo, attraverso i canali ufficiali del club, è proprio lo stesso calciatore - ormai in fase di ripresa. “Sto meglio, sono in fase di ripresa. I sintomi che avevo sono in fase di scomparsa e quindi sono rientrato per iniziare un programma di recupero per mettermi a disposizione ... Leggi su mediagol

