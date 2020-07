Inter-Fiorentina, l’ex viola Vecino si opera al ginocchio: stagiona probabilmente finita per l’uruguaiano (Di lunedì 20 luglio 2020) Matias Vecino salterà la gara contro la sua ex squadra, la Fiorentina, per un infortunio al ginocchio che lo costringerà a subire un'operazione chirurgica.Il centrocampista dell'Inter probabilmente dovrà, suo malgrado, chiudere qui la stagione 2019/2020 del campionato di Serie A. L'uruguaiano, così come comunica il sito ufficiale del club nerazzurro, nella giornata di domani si sottoporrà, a Barcellona presso la clinica del Professor Ramon Cugat, ad un Intervento chirurgico artroscopico al ginocchio destro per sofferenza meniscale. Di conseguenza non potrà scendere in campo contro i viola e probabilmente resterà ai box fino al termine della stagione.I ... Leggi su mediagol

