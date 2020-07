Francesco Monte, il singolo “Siamo già domani” “parla di me e sono felice con lei” (Di lunedì 20 luglio 2020) Francesco Monte, le rivelazioni a poche ore dall’uscita del suo primo singolo Francesco Monte ha parlato nel programma radiofonico Non succederà più di Giada di Miceli proprio a poche ore dall’uscita del suo primo singolo “È già domani”. Ha spiegato che tutto è partito dalla partecipazione al programma Tale e quale show. Lì si è sentito particolarmente a suo agio in un contesto che inizialmente sembrava essere tanto lontano dalla sua vita professionale. Invece in quell’occasione è riuscito a mettersi alla prova e a capire che i suoi progetti potevano essere realizzabili. Ha scoperto un vero e proprio talento che in realtà era la sua passione sin da piccolo. È stato lui stesso a farsi ... Leggi su kontrokultura

