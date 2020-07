Fosse Ardeatine: a distanza di 64 anni l’esame Dna restituisce l’identità ad un’altra vittima del terribile eccidio (Di lunedì 20 luglio 2020) L’esame fatto dal RIS dei carabinieri sul corpo di una delle vittime dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, avvenuto nel 1944, ha confermato la coincidenza dei dati biologici forniti da un familiare con quelli tratti dai resti inumati nel mausoleo delle Fosse Ardeatine. Lo scorso aprile era stata identificata un’altra vittima dell’eccidio, Marian Reicher. “Fare di tutto per ridare l’identità ad una salma è un atto che dobbiamo a chi ha sacrificato la vita per la libertà. Congratulazioni al RIS dell’Arma dei Carabinieri e all’incessante lavoro del Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti“, ha dichiarato il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini commentando l’indagine del ... Leggi su meteoweb.eu

Roma, 20 lug. (askanews) - All'identificazione si è arrivati grazie alla segnalazione pervenuta al Commissariato Generale per le Onoranze dei Caduti in Guerra del Ministero della Difesa da parte della ...

