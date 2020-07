FORMAZIONI Juve Lazio: le scelte degli allenatori (Di lunedì 20 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 34ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Juve Lazio Ecco gli schieramenti ufficiali di Juve-Lazio, match valido per la 34ª giornata di Serie A 2019/2020. JuveNTUS: in attesa di comunicazione ufficiale Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe; Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Cataldi Djavan Anderson; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

misorecordsuk : Juventus-Lazio: la diretta ore 21.45 | Probabili formazioni #Juve #Juventus - sportli26181512 : Juventus-Lazio: probabili formazioni | La diretta: Juventus-Lazio: probabili formazioni | La diretta #Calcio d'iniz… - infoitsport : Probabili formazioni di Juve-Lazio - skillandbet : ???? Juventus - Lazio ? ? #Pronostici Vincenti ?? Probabili Formazioni ? Confronto Quote ?? Bonus Senza Deposito ??… - YesWeLazio : Probabili, quasi improbabili, formazioni: Juve vs Lazio -