Cursed 2 su Netflix ci sarà? Per Devon Terrell la storia “è appena iniziata” (Di lunedì 20 luglio 2020) È ancora presto per parlare di Cursed 2, ma l'attore Devon Terrell ha già qualche opinione al riguardo. La serie Netflix ha debuttato lo scorso 17 luglio sulla piattaforma, attirando l'interesse del pubblico sui social.Sebbene la rivisitazione della leggenda arturiana in chiave femminista non funzioni sullo schermo (qui la nostra recensione di Cursed), il finale della prima stagione potrebbe aver spalancato le porte a un potenziale sequel, speriamo migliore del suo capitolo introduttivo. Cursed segue la storia di Nimue (interpretata da Katherine Langford), una giovane donna dotata di un misterioso potere e destinata a diventare la tragica Dama del Lago.Terrell, che veste i panni del futuro re Artù nello show, ha affermato che il ... Leggi su optimagazine

GioelePaglia : Disney+ e Netflix, i titoli del momento: il film MILF spodesta Cursed e The Old Guard - Mauxa : #Cursed, la nuova serie tv sulla magia ideata da #FrankMiller - mpmorales : @glaudamasceno HAHAAHAH aqui - laurapbrtl : To terminando Cursed a lenda do lago, da Netflix, curti bastante - misterj1995 : RT @negri_jenny: #CursedNetflix #Cursed Ho vissuto nella menzogna per anni MERLINO MERLINO DISNEY… -