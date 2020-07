Coronavirus, in Veneto riprendono i contagi: +42 positivi, ma nessun morto (Di lunedì 20 luglio 2020) Forte ripresa dei contagi da Coronavirus in Veneto, dove si registrano altri 42 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, portando il dato complessivo a 19.649 dall'inizio dell'epidemia. Lo... Leggi su ilmattino

Corriere : Crisanti verso l’addio al comitato scientifico veneto: «Zaia ora si fida di chi dice che il virus è morto» - Agenzia_Ansa : Nuovi casi in quasi tutte le regioni #coronavirus. Risale l'indice di contagio Rt. In sei regioni indice sopra 1:Em… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, positivi 42 migranti nella sede della Croce Rossa di Jesolo #coronavirus - avvmacellaro : RT @TgrVeneto: #Covid19 #Coronavirus #Fase3 #Veneto 'La carica virale è comunque diminuita grazie ai provvedimenti introdotti', sostiene Ma… - TgrRai : RT @TgrVeneto: #Covid19 #Coronavirus #Fase3 #Veneto 'La carica virale è comunque diminuita grazie ai provvedimenti introdotti', sostiene Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Veneto

I ricoverati non in terapia intensiva sono 151, +3 in un giorno. In Emilia Romagna si sono registrati 42 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, stesso dato per il Veneto. Nel Lazio i nuovi ...Lenta ritirata del Coronavirus in Italia, oggi 20 luglio ... Dati in calo ma restano comunque attenzionati in Emilia-Romagna e Veneto, con 42 nuovi positivi a testa. Dai 3 decessi di ieri si è passati ...