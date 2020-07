Confesercenti: sì al fisco “a rate”, ma da subito (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – Sì al fisco “a rate”, ma servirebbe una rateizzazione anche per i versamenti già in scadenza. Lo afferma Confesercenti – dopo la proposta del Viceministro dell’economia Antonio Misiani – sottolineando di “aver chiesto per prima la possibilità di fare pagamenti mensili, una sorta di abbonamento fiscale che dia maggior respiro finanziario alle imprese, e giudica positiva l’apertura del viceministro al superamento del meccanismo ‘saldo-acconti’. In questo momento così delicato, però, sarebbe stato più opportuno un rinvio: le imprese si trovano a corto di liquidità“. Il rinvio “non avrebbe creato per forza un altro ingorgo. La nostra proposta era infatti di uno spostamento a ottobre, e non a settembre, proprio per avere una ... Leggi su quifinanza

