All’Italia 80 miliardi di sussidi Conte si prepara a brindare (Di lunedì 20 luglio 2020) Quando cala la sera e dopo una girandola di rinvii e una giostra di incontri il Consiglio si riunisce in seduta plenaria, Giuseppe Conte è pronto a cantare vittoria. Prudente, evita di stappare lo champagne in anticipo. Sa che l’ultima parola non è ancora detta ma sente di avere il risultato a portata di mano. Sul fronte dei quattrini il premier italiano ha tutte le ragioni di essere soddisfatto. La quota dei sussidi, nella quarta bozza presentata dal presidente del … Continua L'articolo All’Italia 80 miliardi di sussidi Conte si prepara a brindare proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

borghi_claudio : @Valeria51915836 Mi faccia capire, quindi quelle che ci siamo sorbiti a tutta pagina per mesi, con i 173 miliardi a… - Marcozanni86 : Inclusi i rebates, che nello scorso MFF 2014-2020 sono costati all'Italia più di €10 miliardi di maggiori contribuz… - petergomezblog : #Recoveryfund, nuova proposta: all’Italia 209 miliardi, di cui 82 di sussidi da non restituire e 127 di prestiti. M… - Fff_James1 : RT @ElisabettaGall7: Povero #Sciacallo: due giorni fa gli hanno arrestato il commercialista in fuga verso il Brasile e sta cominciando a pa… - freska70 : RT @giuslit: Quando quelli che esultano per (forse) 120 miliardi di prestiti all'Italia, leggeranno questo passaggio della bozza di Regolam… -

Ultime Notizie dalla rete : All’Italia miliardi E Conte sfinito dai no minaccia l’arma finale: “Accordo senza l’Olanda” La Repubblica