Spal, retrocessione in Serie B: è aritmetica (Di domenica 19 luglio 2020) Arriva oggi il primo – duro – verdetto della Seria A con la Spal che, con quattro giornate d’anticipo, è ormai aritmeticamente retrocessa in Serie B. Poche le occasioni al Rigamonti nella prima mezz’ora con Brescia e Spal che vista la retrocessione ormai imminente preferiscono non farsi del male. All’improvviso però gli Spallini passano in vantaggio con Dabo che beffa tutti e apre le danze. Nella ripresa gioca solo il Brescia, i padroni di casa prendono il comando e pareggiano subito i conti con Zmrhal servito da Donnarumma. Nei minuti finali ancora Zmrhal che calcia a incrociare e regala tre punti alle rondinelle in rimonta. La doppietta del centrocampista ceco manda così in anticipo la Spal nel campionato cadetto ... Leggi su alfredopedulla

OptaPaolo : 3 - La #SPAL torna in Serie B dopo 3 stagioni. Questa é la terza retrocessione dalla A alla B dei ferraresi, dopo q… - SportRepubblica : Brescia-Spal 2-1: Zmrhal al 93' condanna gli estensi alla retrocessione matematica - sportli26181512 : #Spal, è retrocessione in B. Di Biagio: 'Mi sento in difficoltà. I ragazzi sono distrutti': Il tecnico: 'Anche stav… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #SerieA: il #Genoa vince sul #Lecce e condanna la #Spal, ko a #Brescia. I rossoblù battono i salentini per 2-1 e allung… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Brescia-Spal 2-1 Una doppietta di #Zmrhal manda la #Spal in #SerieB -